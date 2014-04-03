Отопительный сезон в столице закончится 6 апреля
17:25, 03 апреля 2014Киев
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6 апреля в Киеве завершится отопительный сезон жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры.
Отопительный сезон подходит к концу
Соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Владимир Бондаренко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Отключение систем отопления в общеобразовательных, дошкольных учебных заведениях и лечебных учреждениях будет проводиться по их письменным заявкам.
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