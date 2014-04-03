Сегодня Киевскому зоопарку исполняется 105 лет. Столичный зверинец был открыт 3 апреля (21 марта по старому стилю) 1909 года.

С первых дней он содержался на благотворительные пожертвования от частных лиц и меценатов, среди которых были и такие известные личности, как предприниматель А. Терещенко, архитектор В. Городецкий и даже царь Николай II.

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В течение десятилетий зоопарк оставался гордостью страны и славился как один из лучших зверинцев на постсоветском пространстве. Однако в последние годы он стал приходить в упадок: в зоопарке начали массово гибнуть звери.

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В 2007 году Киевский зоопарк исключили из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) за ряд нарушений, ненадлежащие условия содержания животных, и несоблюдение правил ассоциации. Также в 2010 году его признали одним из 5 самых худших зоопарков мира (по результатам исследования газеты Bild и организации защиты животных PETA).

Фотогалерея "Киевский зоопарк отмечает 105-летие"