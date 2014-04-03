Глава КГГА Бондаренко собирается идти в мэры Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко планирует принять участие в выборах городского председателя Киева 25 мая.

Об этом Бондаренко сказал в эфире “5 канала”.

Он призвал объединиться вокруг его кандидатуры всех кандидатов, имеющих небольшой или совсем не имеющих опыта государственного управления.

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Также председатель КГГА высказался за то, чтобы выборы мэра Киева проходили в два тура и выразил надежду, что это предложение будет поддержано в следующий вторник.

Бондаренко также сообщил, что пока не планирует сдавать депутатский мандат, поскольку у большинства и так не хватает голосов, а он избирался по мажоритарному округу.

В то же время, он заявил, что отказался от зарплаты народного депутата.