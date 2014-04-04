В Киеве провели акцию бойкота российского чая

По мнению активистов, покупая российские товары, украинцы финансируют агрессора.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, участники акции подходили к каждой кофейне-машине и спрашивали марку чая, которую они предлагают покупателям. Услышав ответ Greenfield или Lipton, активисты падали на тротуар, держа в руках плакаты с призывом «Не покупай Lipton - не фінансуй войну».

Таким символическим образом участники акции продемонстрировали, что поддержка российского производителя угрожает жизни и безопасности граждан Украины.

«Призываем не покупать российские чаи, потому что сейчас в 90% фактически мобильных кофеен у нас продают российские чаи. Это преимущественно чай Lipton, который заполонил все эти кофейни. Мы падаем и таким образом демонстрируем, что российское убивает. То есть покупая российский чай, ты финансируешь пули, которые возможно в будущем могут убить тебя или твоих родственников, или твоих друзей, как это происходило в Крыму», - рассказывает координатор акции, активистка гражданского движения «Видсич» Екатерина Чепура.

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«У нас есть несколько российских чаев, но до этого я об этом не знал. Я думаю, что на будущее мы прикроем эту акцию и не будем помогать России, чтобы она захватывала наш родной край», - замечает Дмитрий, продавец одной из кофеен.

Организаторы заявили, что со следующей недели начнут призывать к бойкоту белорусских товаров, армянских вин и коньяков, «поскольку Беларусь и Армения - страны, которые поддержали аннексию Крыма».

Акция прошла в рамках кампании «не покупай российское», которая распространяется торговыми центрами украинских городов. Цель кампании - «проинформировать украинского покупателя, что украинские деньги, потраченные на российские товары, могут быть использованы Кремлем на войну против Украины и оккупацию ее территории».