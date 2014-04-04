КИУ прогнозирует, что в мэры Киева будут баллотироваться более 30 кандидатов

В выборах мэра Киева 25 мая будут принимать участие более 30 кандидатов.

Такое мнение председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко высказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Я думаю, кандидатов на выборах мэра Киева будет достаточно. Сегодня началась кампания, завтра начнется выдвижение. Основные игроки уже заявлены. Я думаю, «первую лигу» участников выборов уже можно назвать, но я боюсь, что кандидатов будет более 23 (как на президентских выборах - УНИАН)... Я боюсь сглазить, но будет не менее трех десятков”, - сказал он.

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Черненко прогнозирует, что в целом местные выборы, которые 25 мая также состоятся во многих регионах Украины, будут намного сложнее выборов президента.

“Мы уже видим, во многих избирательных округах в городской совет происходят интересные вещи — ходят определенные люди по квартирам, спрашивают: «За сколько вы готовы продать свой голос? Знаете ли вы такого кандидата?» То есть деньги еще не раздают, но тенденции и предварительные сигналы очень неприятны”, - сказал Черненко