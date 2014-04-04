В центре Киева подрались активисты "Правого сектора" с представителями КПУ
15:27, 04 апреля 2014Киев
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В Киеве на перекрестке ул. Гончара и Гоголевской вчера, 3 апреля, около 14:30 неизвестные избили агитаторов КПУ.
Сторонники "Правого сектора" подрались с коммунистами / Оксана Коваленко / pravda.com.ua
Потерпевшие рассказали, что неизвестные подошли к агитаторов Коммунистической партии, которые раздавали агитматериалы в палатке на вул. Гончара, показали удостоверения "Правого Сектора".
Об этом сообщает МВД.
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Между мужчинами возникла словестна перепалка, которая переросла в драку.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 269 УК (хулиганство).
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