В центре Киева подрались активисты "Правого сектора" с представителями КПУ

Потерпевшие рассказали, что неизвестные подошли к агитаторов Коммунистической партии, которые раздавали агитматериалы в палатке на вул. Гончара, показали удостоверения "Правого Сектора".

Об этом сообщает МВД.

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Между мужчинами возникла словестна перепалка, которая переросла в драку.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 269 УК (хулиганство).