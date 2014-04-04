В Киеве 20 тысяч киосков угрожают безопасности людей - КГГА

В Киеве власть насчитала 20 тыс. незаконных киосков, которые угрожают безопасности людей.

Об этом говорится в комментарии заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальника Службы градостроительного кадастра Андрея Вавриша, сообщили УНИАН в пресс-службе департамента.

«Беспорядок с размещением временных сооружений достиг критического пика. Киоски размещают там, где удобно их владельцам, несмотря на существующие нормы и ограничения. Комплексная схема размещения временных сооружений, которая в конце прошлого года вступила в действие, призвана обеспечить комфортную и безопасную среду для киевлян”, - заявил Вавриш.

Читайте такжеЧерез год в центре Киева запретят киоски

По его словам, с утверждением распоряжения КГГА № 2251 о размещении киосков фактически власть гарантирует жителям города и предпринимателям возможность работать и действовать законно.

“И пусть те, кто сегодня критикуют наши инициативы, скажут – готовы ли они взять на себя ответственность, если, например, продуктовый киоск провалится в кипяток теплосети. Или не сможет проехать пожарная машина, и в огне погибнут люди...», - сказал Вавриш.

Читайте такжеВ Киеве планируют сократить количество киосков почти вдвое

Он напомнил, что комплексной схемой определено 6,5 тыс. мест для размещения киосков, с учетом норм и ограничений. Так, нельзя располагать киоски ближе 20 м от выходов из метро, перекрестков, остановок общественного транспорта и т.п. Кроме того, при оформлении паспорта привязки в соответствии с комплексной схемой будет обязательно учитываться запрет на размещение киосков на инженерных коммуникациях.