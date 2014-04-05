Партии Кличко и Порошенко идут на выборы Киевсовета вместе

Партии ”УДАР” и ”Солидарность” одной командой будут принимать участие в выборах депутатов Киевсовета 25 мая.

Об этом заявил народный депутат от ”Удара” Павел Розенко в эфире «5-го канала», сообщили в партии.

Читайте такжеПорошенко хочет, чтобы Луценко и Бондаренко поддержали Кличко на выборах мэра

”Мы поддержали выдвижение Петра Порошенко на должность президента Украины, мы совместно выдвигаем кандидатом в мэры Киева Виталия Кличко”, - сказал он.

В то же время, по словам Розенко, технология формирования единого списка на выборах в Киевсовет еще будет обсуждаться.

”У нас еще есть время. Но, скорее всего, это все же будет список ”УДАРа”. Мы сделали первый шаг, чтобы объединить страну. Мы идем к Киевсовета единой командой. Мы показали всему обществу, что в этот опасный для Украины время все демократические силы должны объединиться”, - отметил Розенко.

По словам Розенко, кампания по выборам президента Украины, мэра столицы и Киевского городского совета должна быть направлена на объединение усилий всех демократических политических сил для стабилизации ситуации в стране и восстановления доверия к новой, легитимно избранной власти.

”Сегодня преимущество Виталия Кличко очевидно, но наша основная цель - зафиксировать уже в первом туре достаточно уверенную и убедительную победу Кличко, уровень доверия к которому должен преодолеть отметку 50%”, - сказал Розенко.

По его словам, особенностью этих выборов является то, что конкурентами являются недавние соратники и партнеры.

”Как президентские, так и местные выборы проходят в непростое для Украины время. Есть вопросы внешних угроз и факторов, часть территории Украины является оккупированной соседней страной. Поэтому нашими внутренними политическими событиями предвыборной риторикой кампании должно стать объединение страны. Принцип объединения политиков, который начали Петр Порошенко и Виталий Кличко, является прекрасным примером ведения нынешней кампании”, - отметил депутат.