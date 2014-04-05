Самооборона Майдана освободила от баррикады въезд в Парковую аллею

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, восстановлен проезд по Парковой аллее столицы, что положительно повлияло на организацию дорожного движения в центре города.

Читайте такжеБаррикаду на пересечении Грушевского и Парковой аллее частично разобралиНачальник Департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко поддержал инициативу майдановцев установить элемент дорожного оборудования «лежачий полицейский» в начале Парковой аллеи, и на сегодня его уже обустроили.

Руководитель Госавтоинспекции рассчитывает, что в ближайшее время будет разблокирована улица Грушевского, движение на которой пока что остается усложненным. Это, по его мнению, уменьшит заторы и позволит улучшить пропускные возможности в центральной части столицы.