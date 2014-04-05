На Аскольдовой могиле похоронили неизвестного евромайдановца

В субботу, 5 апреля, в Киеве состоялись похороны активиста Майдана, который сгорел в Доме профсоюзов во время пожара 18-20 февраля.

В церемонии захоронения и траурном шествии приняли участие представители самообороны Майдана, священнослужители. Погибший остался неизвестным. Активиста похоронили на Аскольдовой могиле.

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