В Киеве установили памятник врачам, помогавшим Майдану

5-ти тонный гранитный камень с символической надписью установили сотни Майдана. Таким образом хотят отблагодарить врачей, которые спасали их жизни во время беспорядков в центре столицы.

Об этом сообщает 5-й канал.

Именно в 17-ю больницу свозили большое количество раненых майдановцев.

Слова благодарности пришли сказать и бывшие пациенты больницы, а также афганцы Майдана. Всех врачей больницы наградили грамотами.