В Киеве установили памятник врачам, помогавшим Майдану
23:45, 05 апреля 2014Киев
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Памятный знак под названием “Ангелам в белых халатах” открыли возле Киевской городской клинической больнице № 17 в знак благодарности врачам, которые лечили раненых майдановцев.
Врачам Площади открыли памятник
5-ти тонный гранитный камень с символической надписью установили сотни Майдана. Таким образом хотят отблагодарить врачей, которые спасали их жизни во время беспорядков в центре столицы.
Об этом сообщает 5-й канал.
Именно в 17-ю больницу свозили большое количество раненых майдановцев.
Слова благодарности пришли сказать и бывшие пациенты больницы, а также афганцы Майдана. Всех врачей больницы наградили грамотами.
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