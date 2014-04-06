В Киеве пьяный мужчина расстрелял райуправление милиции из пистолета

Как сообщила пресс-служба столичной милиции, киевлянин 1979 года рождения около 3 часов ночи произвел несколько выстрелов в сторону здания Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве, после чего с места происшествия скрылся.

Сотрудники милиции вместе с представителями самообороны задержали правонарушителя. Как пишет "Сегодня", он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Во время задержания мужчина выбросил на тротуар пистолет и ключи от автомобиля, который стоял по улице Якира. Во время осмотра авто правоохранители обнаружили и изъяли несколько магазинов к пистолету", - отмечено в сообщении.

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Предварительно установлено, что мужчина собственный автомобиль припарковал на одной из улиц недалеко от Шевченковского районного управления милиции. После чего, взяв оружие в руки, пошел на остановку общественного транспорта, которая расположена рядом с райотделом и оттуда осуществил несколько выстрелов в сторону здания милиции.

Следственный отделом Шевченковского райуправления милиции открыл уголовное производство по части 4 ст. 296 УК Украины "хулиганство". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.