Сегодня в Киеве на час закроют станцию метро «Олимпийская»

Сегодня станция столичного метро «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход с 18.30 до 19.30 в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча «Динамо» (Киев) - «Металлист» (Харьков).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на время закрытия поезда будут курсировать мимо станции без остановки. После окончания матча на Куреневско-Красноармейской линии будет увеличено количество поездов.

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Если после окончания матча пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность, возможно введение ограничений на вход пассажиров на станции «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».