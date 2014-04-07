Киевская власть пока не будет повышать плату за проезд в муниципальном транспорте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

В частности, он опроверг информацию о том, что киевская власть намеревается поднять стоимость проезда в городском муниципальном транспорте. Бондаренко отметил, что разговоры о повышении платы ведутся вокруг маршруток, которые принадлежат частным перевозчикам.Читайте такжеКГГА опровергает слухи о повышении стоимости проезда до 5 гривен

“Сегодня ситуация с частными перевозчиками следующая. У них практически не осуществляется замена подвижного состава, потому что не за что менять, у них есть проблема с повышением стоимости горюче-смазочных материалов. Мы посмотрим, на самом ли деле они терпят убытки, как утверждают”, - сказал Бондаренко.

Вместе с тем он прибавил, что столичные частные перевозчики находятся в неравных условиях с пригородными, которые осуществляют свои маршруты из городов-спутников столицы и везут людей не на околицу Киева, а в центральные районы. Бондаренко объяснил, что пригородные перевозчики в пределах Киева выставляют неконкурентный для столичных перевозчиков тариф, поскольку основную прибыль получают, подвозя людей к окраинам Киева, а двигаясь в направлении центра, они, по словам Бондаренко, могут возить и за 1 гривню, и это им будет не убыточно.Читайте такжеЧастные перевозчики объявят забастовку, если власти Киева не повысят тарифы на проезд

Говоря о перспективе подорожания муниципального транспорта Киева, Бондаренко сказал: “Пока не идет речь о подорожании в трамваях, троллейбусах и другом муниципальном транспорте. Мы пока изыскиваем возможность удерживать тарифы в чрезвычайно низком уровне рентабельности. Хотя наступит такое время, особенно если поднимутся тарифы на электроэнергию, когда весь электротранспорт попадет в финансовую яму. Поэтому рано или поздно мы столкнемся с этой проблемой, но пока еще будем держаться несколько месяцев”, - сказал председатель КГГА.