В Киеве не исключают возможности провокаций на 9 мая

Председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко не исключает, что 9 мая в Киеве будут попытки дестабилизации ситуации со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

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“Эти дни очень удобны для провокаторов. Россия в лице ее руководителей ожидает, что ее пригласят в Украину оскорбленные молодчиками ветераны, русскоязычное население. Поэтому 9 мая мы должны сохранять мир в Киеве. Поздравить и угостить ветеранов, всех, кто воевал. Но вопрос “туристов Путина” тоже чрезвычайно важный, особенно учитывая прозрачность украинско-российских границ, которые долгие годы и границами не считались”, - сказал Бондаренко.