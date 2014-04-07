Вместо метро на Троещину пока пустят трамвай - Бондаренко

Речь может идти лишь о временном использовании наземной части будущего метрополитена для движения трамваев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бондаренко заявил сегодня на брифинге.

По его словам, сейчас киевская власть рассматривает идею запуска трамвая по наземной части будущей новой ветки метро на Троещину.

Бондаренко объяснил, что до тех пор, пока наземная часть метро на Троещину не будет связана с системой действующего метрополитена, по ней можно наладить движение трамвая. Он добавил, что технологически это сделать не сложно, а трамвайный подвижной состав стоит значительно дешевле, чем подвижной состав метрополитена.

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При этом он подчеркнул, что после того, как наземная и подземная часть метро на Троещину будут построены и объединены, по ним пойдут обычные поезда метро, а трамваи будут перенесены на действующие трамвайные линии, в частности на Борщаговскую линию скоростного трамвая.

Вместе с тем Бондаренко отметил, что идея трамвайного движения по линии метро на Троещину - это пока еще лишь идея.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на Бондаренко сообщали, что киевская власть намерена начать строительство скоростного трамвая в направлении жилого массива "Вигуровщина-Троещина" вместо строительства четвертой ветки метрополитена.