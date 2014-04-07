Владельцы «маршруток» из-за дорогого топлива поднимают цену на проезд на 1 гривню

Такое решение, по их словам, продиктовано прежде всего убытками из-за постоянного повышения цен на топливо и запчасти, которые привязаны к курсу доллара. Стоимость литра дизтоплива на сегодня уже превысила 13 грн.

Выручка с маршрута не компенсирует затрат на топливо, зарплаты и ремонт машин. А об обновлении подвижного состава даже речи нет. Такие тарифы при таких затратах - это удар по безопасности перевозок, говорит предприниматель Игорь Гусак. По его словам, цену проезда придется немедленно поднять на 1 гривну - это даст возможность предпринимателям избавиться от убыточности в работе.

Без повышения тарифов уже в ближайшие дни большинство киевских «маршруток» останутся в гаражах. Частный автопарк, который ежедневно курсирует Киевом, насчитывает 2000 машин, тогда как коммунальное предприятие «Киевпастранс» имеет лишь 800 автобусов и микроавтобусов.

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И.о. главы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой во время пресс-конференции подчеркнул, что администрация не вмешивается в хозяйственные решения частных перевозчиков. Более того, по его словам, коммунальный сегмент маршрутных такси также должен в ближайшее время пересмотреть тарифы. “Экономически обоснованная цена проезда составляет в среднем 3,75 грн.”, - добавил он.

Юрий Артеменко, директор ЧП «Надежда-транс» и других частных предприятий, подчеркивает, что убытки перевозчики терпят уже четыре последних месяца. Запасы прочности автопарка исчерпываются, свободных средств на покупку подвижного состава нет. Новый автобус «Богдан» сейчас стоит 60 тысяч долларов. Подсчитано, что при нынешних тарифах он окупится лишь через 15 лет. Хотя уже за 8 лет эти машины превращаются в металлолом.

Присутствовавшая на встрече с прессой председатель Общественного совета при КГГА Марина Бурмака подчеркнула, что необходимо изменить акценты и вести речь о повышении качества пассажирских перевозок. Но, в первую очередь, это вопрос касается эффективности работы Департамента транспортной инфраструктуры, обязанность которого - создавать условия для качественных услуг в этой сфере. Оценкой работы Департамента является то, что плохое транспортное обслуживание уже несколько лет подряд занимает устойчивое место в ТОП-10 жалоб киевлян.

«Проанализировав жалобы киевлян, еще полгода назад Общественный совет предложила Программу повышения качества транспортных услуг, состоящий из 10-ти шагов, - говорит Марина Бурмака. - Учитывая сложную экономическую ситуацию, мы исходили из первоочередности решения тех неудобств для киевлян, которые не требуют дополнительных финансовых вложений. Это культура общения водителей с пассажирами, опрятность их внешнего вида, соблюдение водителями правил дорожного движения, объявление названий остановок на маршруте, эстетическое оформление салонов автобусов. Все эти требования прописаны в договоре между КГГА и перевозчиками. И если бы чиновники Департамента контролировали выполнение данного договора, Киев должен был бы гораздо лучший пассажирский транспорт. За полгода мы слышали от чиновников много обещаний по улучшению качества транспортного обслуживания, но ни одного реального шага в этом направлении сделано не было.»

Общественный совет обратился к КГГА с предложением составить план совместных действий с участием Департамента и перевозчиков по выполнению Программы повышения качества транспортных услуг в Киеве.

Предприниматели считают требования относительно качества обслуживания справедливыми и готовы прислушаться к предложениям Общественного совета, исправив ряд организационных недостатков. Например, договорились, что Общественный совет предложит памятку для водителей к культуре общения с пассажирами. Постепенно водителей на маршрутах будут обеспечивать формой. Однако такие серьезные проблемы, как безопасность транспорта, качество самих автомобилей требуют капиталовложений и прозрачных условий сотрудничества с городской администрацией. Пока же такой бизнес является убыточным, и взаимопонимание с чиновниками пока не достигнуто.