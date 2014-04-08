В Киеве горел огромный супермаркет

В Киеве на проспекте Свободы 26-А (Виноградарь) произошло возгорание на складах местного супермаркета, сообщают Вести.

Сотрудники ГСЧС уже выехали на место происшествия. Причины возгорания пока не известны.

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Судя по фото очевидцев, горит только одно помещение.

По предварительным данным, горел продуктовый склад. Вокруг валяются "Киндер-сюрпризы", конфеты и бутылки со спиртным.

По состоянию на 12.20 спасатели пожар потушили. Сейчас сворачивают технику и уезжают.