Появились подробности пожара в супермаркете на Виноградаре

В столицегорел продовольственный склад на Виноградаре.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, сегодня, 8 апреля, в 11:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании одного из помещений магазина по пр. Свободы, что в Подольском районе столицы. После приезда спасатели обнаружили, что загорелось помещение вспомогательного здания для хранения тары. Склад был пристроен к основному зданию одноэтажного магазина. Поэтому существовала угроза распространения огня на все сооружение.

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На месте были задействованы около 40 человек личного состава, 8 автомобилей специальной и основной пожарной техники.

Спасателями огонь был ликвидирован в 11:51. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. В результате возгорания испорчена тара, которая хранилась на складе, товары, закопчены стены и потолок помещения. Устанавливаются причины пожара и размер причиненного ущерба.