Киевляне шокированы условиями, в которых работает скорая помощь - совет при КГГА

Председатель Общественного совета Марина Бурмака поделилась впечатлениями от увиденного на своем сайте. «Глядя на условия, в которых работают люди, в чьих руках, фактически, наша жизнь, охватывает чувство стыда за то, как государство относится к почетной профессии», - пишет Марина Бурмака.

Значительная часть из 17-ти подстанций скорой помощи неприспособленны к элементарным потребностям врачей. Помещения требуют капитального ремонта, нередко не имеют не только оборудования, но и приличной мебели. В обиходе - наследство советских времен. Медики сами ремонтируют свои столы, кровати и шкафы. Большинство из них на дневном дежурстве не могут комфортно отдохнуть и поесть, говорится в статье.

В частности, здание, в котором размещается подстанция № 12, сдано в эксплуатацию еще в 1928 году. Последний капитальный ремонт сделан 30 лет назад. «Работники этой станции сами сбрасываются, чтобы заменить окна или переклеить обои. При средней заработной плате около 300 у.е., можно представить, какое это непростое дело», - подчеркивает Марина Бурмака.

Подстанция № 4 вынуждена занимать первый этаж общежития, администрация которого пытается вытеснить экстренную медицинскую помощь. Помещение постоянно заливают, из-за грибка в нескольких комнатах вообще невозможно пребывание врачей. Недавно нетрезвые лица разбили стекла в окнах, и медикам пришлось устанавливать их за свой счет.

Отдельная проблема – выбоины во дворах подстанций, из-за которых машины «скорой» быстрее изнашиваются. На многочисленные обращения медиков дорожно-эксплуатационные управления не реагируют.

Получить из городского бюджета средства на оборудование подстанций очень проблематично, - говорит руководитель городского Центра экстренной помощи Анатолий Вершигора:

«В Киеве много офисов, которые покупают новую мебель или оргтехнику. Было бы хорошо, если бы кто-то согласился старую мебель или компьютеры в хорошем состоянии предложить подстанциям экстренной медицинской помощи».

По его словам, нынешнее количество подстанций для Киева недостаточно. Нужно строить новые станции в Голосеевском районе, на Позняках и Троещине, где появились мощные жилые массивы. Поскольку в столице находится около 3,5 миллиона человек, вместо 122-и суточных бригад экстренной медицинской помощи, которые сейчас работают, нужно 280.

«Наш персонал на 67 процентов - это женщины. Молодежь, к сожалению, не спешит идти работать на скорую помощь. Зарплаты небольшие, соцпакетом также похвастаться не можем. Поэтому на сегодня нам не хватает более 240 врачей», - добавляет директор Центра экстренной медицинской помощи.

По результатам осмотра работы подстанций Марина Бурмака подготовила обращение к председателю Киевской администрации с требованием дать поручение соответствующим службам безотлагательно сделать ямочный ремонт подъездной дороги и проезжих частей четырех подстанций: № 2, 10, 12 и 14. Кроме того, совместно с медиками разрабатывается проект распоряжения КГГА об улучшении материально-технической базы столичного Центра экстренной помощи.

Благотворительные взносы для помощи Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева можно перечислить на счет «Суммы по поручению» (01030 г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 37- Б. Р/с 35424004001341 в ГУГКУ в г. Киеве, МФО 820019), телефон главного бухгалтера: (044) 235-7240.