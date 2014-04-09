Глава КГГА Бондаренко уволил своего заместителя

Александр Пузанов освобожден от должности заместителя председателя – руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Владимир Бондаренко. Читайте такжеГлава КГГА Бондаренко собирается идти в мэры Киева Как сообщалось, Пузанов занимал указанную должность с июня 2010 года.

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