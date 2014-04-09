В Киеве на территории «Мистецького Арсеналу» нашли почти 100 гранат времен войны

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, боеприпасы были обнаружены 8 апреля во время плановой проверки территории «Мистецького арсеналу» по ул. Лаврская, 10.

Найденные предметы спасатели классифицировали как ручные гранаты РГ-42 и корпуса от них времен Великой Отечественной войны.Читайте также"Мыстецький Арсенал" из-за политической ситуации перенес вторую Киевскую биеннале на 2015 год

Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования обнаружены боеприпасы изъяты и обезврежены на полигоне.

Всего, по данным ГУ ГСЧС, с начала года на территории Киева изъято и обезврежено 366 взрывоопасных предметов времен ВОВ. В частности, 76 артиллерийских снарядов, 18 минометных мин, 1 противотанковую мину, 2 авиационные бомбы и 440 стрелковых патронов. 263 гранаты и 1043 корпуса к гранат.