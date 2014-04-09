Эксперт: Порошенко и Кличко заинтересованы сделать Киев «визитной карточкой» изменений в Украине

Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

Читайте такжеПартии Кличко и Порошенко идут на выборы Киевсовета вместе «Я думаю, одной из тем договоренностей между Кличко и Порошенко был уровень самостоятельности столичной власти и уровень поддержки Киева центром. Кличко пошел на достаточно серьезную уступку для того, чтобы настаивать на серьезных преференциях для Киева. В принципе, в том, чтобы сделать Киев визитной карточкой позитивных изменений во всей Украине, заинтересован и Порошенко. Поэтому, полагаю, в результате победы союзников Киев получит большие возможности для развития», – сказал эксперт.

По его мнению, в первую очередь столицу ожидают серьезные изменения системы власти, а также расширение полномочий в экономической и финансовой сферах. «Это могут быть или какие-то особо привлекательные условия для западных инвестиций в столичную экономику, или расширение самоуправления в Киеве. В общем, любые приемлемые механизмы, которые действительно смогут кардинально изменить социально-экономическую ситуацию в столице в лучшую сторону», – сказал Черненко.