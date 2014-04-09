Самооборона Майдана в одном из отелей Киева нашла взрывчатку и оружие

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, представитель Самообороны рассказал правоохранителям, что активисты организации несколько дней назад освободили помещение гостиницы от представителей одной из организаций, которые там находились. После того, как последние покинули помещение, Самооборона нашла предметы, похожие на взрывные устройства, патроны, гранату, запал и тротиловую шашку.

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Все найденные предметы представители Самообороны передали органам внутренних дел. Они направлены о на исследование в Научно-исследовательский экспертный криминалистический центр главного управления киевской милиции.