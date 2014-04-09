В многоэтажке на Троещине обвалился балкон (фото)

В Киеве в 22-этажном доме по ул. Бальзака, 4 утром, 9 апреля, обвалился балкон с 21-го технического этажа.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в г. Киеве.

По информации управления, в 10:20 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в г. Киеве позвонил обеспокоенный житель 22-х этажного дома по ул. Бальзака, 4. Он отметил, что с 21-го технического этажа произошло обрушение балкона, а бетонная плита соединения между техническими этажами наклонилась.

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"На место вызваны все службы города. Также по адресу работает оперативная группа Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве во главе с заместителем начальника управления Валерием Борисом", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время спасатели закрепили бетонную плиту, чем и избежали ее падения на придомовую территорию. Жертв и пострадавших на данный момент нет.