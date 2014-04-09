На Крещатике начали демонтировать баррикаду со стороны Европейской площади

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас напротив здания Крещатик, 6, работает автомобильный кран, который поднимает наибольшие элементы баррикад: фонарные столбы и другие строительные конструкции.

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