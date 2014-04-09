Политолог: Союз Порошенко-Кличко наиболее благоприятен для самоуправления в Киеве

"Уровень самоорганизации киевлян во время Революции достоинства подтвердил, что в Киеве общественность созрела для утверждения различных форм самоуправления, для жесткого контроля действий власти. Этот тренд будет определяющим в ближайшие годы, именно готовность населения принимать участие в управлении городом, в формировании повестки дня будет определять действия нового руководства Киева", - сказал Владимир Фесенко.

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"В этом плане более удачной, оптимальной для Киева, выглядит связка "Порошенко - президент, Кличко - мэр". Все-таки Тимошенко считается руководителем более авторитарным. В то же время Кличко более склонен к продвижению самоуправления на самых разных уровнях. А союз с Порошенко способен обеспечить расширение прав громады Киева на законодательном уровне", - отметил политолог.