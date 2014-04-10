Глава КГГА: Руководители всех коммунальных предприятий написали заявления об отставке

Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады сообщил глава Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Все написали заявления до единого. Мы рассматриваем, кого оставить, а кого убрать, но заявления есть от всех. Есть такие, которые имеют контракты по 8-10 лет. Мы изучаем дело каждого", - сказал Бондаренко.

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Отметим, среди коммунальных предприятий Киева - "Киевводоканал", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс" и другие.

Напомним, после своего назначения на должность главы КГГА в начале марта 2014 г. Бондаренко задекларировал одним из основных своих заданий наведение порядка на коммунальных предприятияхКиева.