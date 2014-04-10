Политолог: демсилы, отказываясь объединяться, наступают на старые грабли

Такое мнение высказал Президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя озвученную лидером УДАРа Виталием Кличко информацию о переговорах с потенциальными кандидатами на должность мэра Киева о снятии их кандидатур, сообщает РБК-Украина.

«Я вообще считаю, что многие проблемы Украины идут оттого, что политики не могут договориться, когда это необходимо. В свое время оппозиция не могла серьезно противостоять Партии регионов именно из-за разобщенности. И победа Майдана стала возможной во многом благодаря тому, что оппозиция сплотилась. Но вот Юлия Владимировна приняла решение составить конкуренцию наиболее рейтинговому кандидату Порошенко, и демократические силы снова рискуют наступить на те же грабли», – сказал Николай Михальченко.

«Что касается переговоров Кличко по выборам мэра Киева, то я думаю, для Виталия это скорее дело принципа. Мы все понимаем, что на выборах он победит (с переговорами или без), потому что он десять лет работает на эту победу и киевляне последние годы другого мэра, кроме Кличко, не видят. Но вот Кличко принципиально не пошел на президентские выборы и поддержал Порошенко. Потому что всегда говорил о единстве демсил и о едином сильном кандидате. Теперь он принципиально пытается объединить демократические силы в Киеве», – отметил политолог.

«Еще раз повторяю: здесь не важно, сколько дополнительно голосов получит Кличко от этих переговоров. Потому что эти дополнительное количество голосов для него не существенно. Здесь важен принцип – если мы хотим одного и того же, если мы готовы это делать, давайте делать вместе. Работы всем хватит», – сказал Николай Михальченко, добавив, что «это в сегодняшних условиях очень актуальная и востребованная людьми позиция».