У Кличко есть год на искоренение коррупции в Киеве – эксперт

Так, комментируя заявление лидера УДАРа Виталия Кличко о том, что процессы реформ в Украине начнутся с Киева, руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко отметил: «Нет ничего удивительного в заявлении Кличко. Я еще раньше говорил, что союз Порошенко и Кличко выгоден для Киева. Оба политика крайне заинтересованы в том, чтобы сделать столицу «визитной карточкой» успешности их работы. В свое время союз Гройсмана (вице-премьер-министр, экс-мэр Винницы. – Ред.) и Порошенко позволил провести действительно качественные реформы в Виннице. Теперь союз Кличко с Порошенко позволит провести качественные реформы в Киеве».

«Более того, считаю, что союзники заинтересованы действовать быстро. Давайте не забывать, что следующие местные выборы в Киеве, как и во всей Украине, состоятся уже осенью следующего года. То есть к тому времени и Кличко, и Порошенко обязаны продемонстрировать результат. Это должен быть наглядный пример успешности работы команды именно на местном уровне. Считаю, что в ближайшее время главное внимание будет уделено очищению Киева от коррупции и стабилизации социально-экономической ситуации. Кроме того и Кличко, и Порошенко имеют серьезный авторитет за рубежом, который поможет в привлечении иностранных инвестиций», – отметил эксперт.

Напомним, что, выступая в эфире «5 канала» лидер УДАРа Виталий Кличко заявил, что процессы реформ в Украине должны начаться с Киева. «Сегодня нам срочно нужно сформировать вертикаль власти, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине. Для этого должны состояться выборы президента и выборы мэра столицы. Мы говорим о реформах, о том, что нужно как можно быстрее побороть коррупцию, создать благоприятный инвестиционный климат. И мы понимаем, что все процессы реформ начнутся с Киева», – отметил лидер УДАРа.