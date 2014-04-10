Гаишники набросились на водителя, тыкая автомат прямо в лицо

Инцидент произошел 8 апреля на житомирском посту ДПС в Киеве. Причиной агрессии стало то, что сотрудники МВД увидели в бардачке у водителя травматический пистолет, сообщает ТСН.

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Вместо того, чтобы попросить водителя предъявить документы на оружие, гаишники направили ему прямо в лицо автомат и, нецензурно ругаясь, потребовали выйти из машины.

"Быстро бл*дь! Показали руки! Дверь открывай! Дверь открой бл*дь! Выходи из машины!", - кричал инспектор.

Впоследствии на место происшествия прибыла группа спецотряда милиции в масках и с автоматами, которая продолжила общение с водителем.