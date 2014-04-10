Гаишники набросились на водителя, тыкая автомат прямо в лицо
23:11, 10 апреля 2014Киев
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В интернете появилось видео, на котором сотрудники ГАИ с автоматами в грубой форме с нецензурной бранью требовали от водителя предъявить документы.
Инцидент произошел 8 апреля на житомирском посту ДПС в Киеве. Причиной агрессии стало то, что сотрудники МВД увидели в бардачке у водителя травматический пистолет, сообщает ТСН.
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Вместо того, чтобы попросить водителя предъявить документы на оружие, гаишники направили ему прямо в лицо автомат и, нецензурно ругаясь, потребовали выйти из машины.
"Быстро бл*дь! Показали руки! Дверь открывай! Дверь открой бл*дь! Выходи из машины!", - кричал инспектор.
Впоследствии на место происшествия прибыла группа спецотряда милиции в масках и с автоматами, которая продолжила общение с водителем.
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