В Киеве планируют демонтировать стихийный рынок перед ЦИК

Завтра, 11 апреля, представители Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды осуществят демонтаж стихийного рынка, который расположен перед административным зданием Центральной избирательной комиссии на площади Леси Украинки, 1 в Печерском районе столицы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В пресс-службе напомнили, что рынок функционировал как сезонная сельскохозяйственная ярмарка, однако управлением торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства согласования на его размещение не предоставляло.

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«Сейчас на рынке насчитывается около 50 палаток, ни одна из которых не имеет разрешительной документации на размещение средств передвижной торговли на территории г. Киева. Раньше при попытке демонтажа работники департамента и КП «Киевблагоустройство» наталкивались на физическое сопротивление торговцев», - сообщили в КГГА.

Также заметили, что такие попытки были 31 марта и 1 апреля, когда при участии работников Печерского РУ ГУ МВД Украины осуществлялись выезды на место с целью проведения работ по демонтажу этого рынка, однако из-за сопротивления со стороны предпринимателей и владельцев МАФов не удалось начать демонтажные работы.