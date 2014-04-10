Вандалы оторвали руку "Маленькому принцу" на Пейзажной аллее в Киеве
18:15, 10 апреля 2014Киев
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Вандалы изувечили скульптуру "Маленького принца" на Пейзажной аллее в Киеве.
Скульптуру "Маленький принц" вандалы изуродовали уже в четвертый раз. На этот раз от скульптуры оторвали руку.
Теперь скульптуру придется демонтировать и отправить на ремонт за счет благотворительного фонда.
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Как сообщал УНИАН, в Полтаве неизвестные нарисовали памятник Скорбящей матери и оставили на нем антисемитские надписи.
Вандалы разрисовали памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны полтавчанам и зеленой краской написали «Смерть жидам», рядом дорисовывали крест и зарисовали краской глаза скульптуры.
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