Вандалы оторвали руку "Маленькому принцу" на Пейзажной аллее в Киеве

Скульптуру "Маленький принц" вандалы изуродовали уже в четвертый раз. На этот раз от скульптуры оторвали руку.

Теперь скульптуру придется демонтировать и отправить на ремонт за счет благотворительного фонда.

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Как сообщал УНИАН, в Полтаве неизвестные нарисовали памятник Скорбящей матери и оставили на нем антисемитские надписи.

Вандалы разрисовали памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны полтавчанам и зеленой краской написали «Смерть жидам», рядом дорисовывали крест и зарисовали краской глаза скульптуры.