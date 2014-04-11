Кличко против сокращения социальных работников в Киеве

Комментируя журналистам решение правительства сократить 10% госслужащих и состоявшиеся в некоторых регионах Украины акции протестов соцработников, лидер партии УДАР отметил, что «сокращение не должно касаться соцработников, которые непосредственно работают с людьми, нуждающимися в помощи», сообщает ПИК.

«В столице сотни тысяч людей с ограниченными возможностями, ветеранов, одиноких пенсионеров с которыми работают социальные работники или которым их помощь может понадобиться. Оставлять людей без защиты в такой сложный момент неправильно. Сокращение нужно проводить за счет кабинетных бюрократов», – сказал Кличко.

Напомним, что правительство анонсировало сокращение по меньшей мере 24 тысячи (10%) государственных служащих по всей Украине. В Херсоне работники городского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи уже провели акцию протеста против возможного сокращения.