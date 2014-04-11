ГАИ Киева обещает не возвращать эвакуаторы и убрать ограничительные столбики

Об этом заявил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко.

"Первое, что я обязал сделать, когда пришел на должность, - это запрет парковки под углом", - рассказал он.

Также ГАИ убирает ограничительные фишки и столбики по всему Киеву и, как пообещал Сиренко, в течение 15 дней они исчезнут, пишет "Сегодня".

Кроме того, ГАИ начала борьбу с коррупцией. Теперь работника ГАИ, который получил взятку, ожидает увольнение из органов внутренних дел. Помимо этого, ГАИ планирует бороться с парковкой на полосе для общественного транспорта. Однако, по словам Сиренко, практику эвакуаторов возрождать не собираются. "Эвакуаторы – это большая коррумпированная составляющая. Я против этого", - сказал он.

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Что касается эксперимента по повышению лимита скоростного режима на некоторых дорогах столицы, то сейчас в Киеве можно ездить со скоростью 80 км/час на 11 участках. Всего рассматривался 21 участок, а ездить со скоростью 80 км/час можно будет только в летнее время с 1 апреля по 1 ноября.

При этом Сиренко уверяет, что за незначительное превышение скорости штрафовать водителей не будут.

Также начальник Департамента ГАИ МВД отметил, что в Министерстве внутренних дел сейчас рассматривается масштабная реформа ГАИ в целом. "Возможен полный пересмотр кадров и превращение ГАИ в дорожную полицию", - добавил он.