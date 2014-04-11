В Киеве презентовали скульптуру совы-интеллигентки

В одном из парков Киева в честь Дня авиации и космонавтики установили скульптуру ученой совы. Это уже второй памятник из серии интеллигентов от творца Пейзажной аллеи, известного киевского скульптора Константина Скритуцкого.

На бетонном постаменте установили табличку с надписью: «Интеллигенция воспитывает настоящее».

Фотогалерея "В Киеве появилась скульптура совы"

Новую скульптуру можно увидеть в так называемом "Парке интеллигентов" на ул. Гончара 5-7.

Как сообщалось ранее, в августе 2013 года в сквере на улице Гончара открыли памятник киевскому интеллигенту.

Известный киевский скульптор Константин Скритуцкий, создатель Пейзажной аллеи, изобразил городского интеллигента в виде бронзового птицы, которая стоит на бетонном постаменте с тростью под крылом, склонив голову.