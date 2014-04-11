Сгоревший Дом профсоюзов в Киеве хотят восстановить до августа 2016 года

Для восстановления сгоревшего во время акций протеста в центре Киева Дома профсоюзов потребуется от 2 до 2,5 лет, сообщил исполняющий обязанности главы Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий Осовый.

«Сами работы строительно-монтажные, по предварительным оценкам специалистов, могут быть выполнены в срок 2-2,5 года. Во всяком случае мы, как заказчики, будет ставить вопрос о том, чтобы к 25-й годовщине Независимости нашей страны, то есть, до августа 2016 года, столица и Украина увидели это здание, которое украсит наш Майдан», - сказал Осовый во время брифинга в Киеве.

По его словам, восстановление Дома профсоюзов будет проходить в 4 этапа. На первом этапе будет произведен демонтаж внешних конструкций здания, которые были повреждены пожаром и могут угрожать безопасности людей, находящихся рядом с объектом. На втором этапе будет произведен внутренний осмотр здания и экспертиза специалистов о степени повреждений объекта и состоянии несущих конструкций. При этом Осовый отметил, что уже произведен визуальный осмотр таких конструкций.

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«Сегодня мы уже имеем ответ от Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и от экспертов, что на их взгляд строение можно восстановить, но отдельные конструкции действительно потребуют укрепления», - сказал и.о. главы ФПУ.

По данным присутствовавшего на брифинге замглавы ФПУ Владимира Саенко, результаты внутренней экспертизы здания ожидаются в ближайшие три недели.

На третьей стадии восстановления федерация намерена провести конкурс на лучший проект восстановления Дома профсоюзов. По словам Осового, на этом этапе будет определено, в каком виде будет восстановлен объект. При этом он обратил внимание на то, что о сносе здания речь не идет вообще.

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«Возможно, архитекторы предложат нам что-то интересное, что могло бы еще в большей мере украсить нашу главную площадь. Будет проведен конкурс на лучшее архитектурно-строительное решение по восстановлению этого здания», - отметил Осовый, добавив, что на последнем этапе будет определен исполнитель работ и начнется само строительство.

При этом Саенко ожидает, что разработка и утверждение проекта восстановления Дома профсоюзов займет не больше трех месяце, после чего и начнутся строительные работы.

Вместе с тем, Осовый сообщил, что для финансирования восстановительных работ в Доме профсоюзов федерация создала специальный благотворительный фонд, куда уже начали поступать первые средства.

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«Собственных средств, те которые имеют профсоюзы, будет недостаточно для проведения всех четырех этапов этой работы, поэтому мы основали благотворительный фонд… чтобы через благотворительный фонд аккумулировать необходимые средства для проведения всех этапов работ», - сказал Осовый.

Он выразил надежду, что взносы в благотворительный фонд, в частности будут делать члены профсоюзов Украины, международные объединения профсоюзов и другие гражданские организации. По словам Осового, для контроля за целевым использованием средств, поступающих в фонд, был создан наблюдательный совет, в состав которого, в частности, вошли глава Нацбанка Степан Кубив и бывший мэр Киева Александр Омельченко.

В случае, если собранных фондом денег не хватит на восстановление здания, ФПУ высказала намерение осуществить поиск инвестора для финансирования работ. Осовый также сообщил, что пока к федерации не было обращений от каких-либо коммерческих структур на предмет участия в восстановлении Дома профсоюзов.

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Вместе с тем, он сказал, что Федерация профсоюзов понимает, что рассчитывать на финансовую поддержку государства, с учетом плачевного состояния госбюджета, не стоит. Однако выразил надежду, что Киевсовет освободит ФПУ от уплаты земельного налога на то время, пока здание не эксплуатируется. Саенко уточнил, что ежегодная плата налога на землю для ФПУ составляет 180 тыс. грн.

Что касается точной стоимости восстановления здания, то она, по словам Осового, будет известна только после утверждения проекта восстановления объекта. В то же время, он напомнил, что, по предварительным данным, восстановление объекта обойдется в более чем 100 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале текущего года стычки протестующих с силовиками переросли в вооруженное противостояние, в ходе которого в центре Киева погибли более ста человек. Столичный Дом профсоюзов, расположенный на Майдане Незалежности, использовался активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Евромайдана в ночь с 18 на 19 февраля сотрудники силовых структур подожгли Дом профсоюзов, чтобы протестующие покинули здание.