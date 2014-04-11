В Киеве могут сократить соцработников

Такое мнение высказала экс-руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве Надежда Вернигора.

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«Мы все понимаем, что сегодня в стране крайне тяжелая экономическая ситуация. Однако есть вещи, на которых нельзя экономить. Сегодня в Киеве 347 сотрудников Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи предоставляют помощь более 7 тысячам семей. Из них две тысячи – это семьи с детьми-инвалидами. Соцработники работают с детьми-сиротами, семьями с приемными детьми, наркозависимыми и другими категориями. Начата работа с переселенцами из Крыма, которым крайне необходима помощь», – сказала она.

По ее словам, социальные работники и их подопечные надеются, что город и государство откажутся от экономии на обездоленных. «Пока что позицию социальных работников поддержал только Виталий Кличко. Но люди надеются, что к голосу народа прислушаются также другие политики и власть», – заключила Надежда Вернигора.

Напомним, лидер УДАРа Виталий Кличко заявил о недопустимости сокращения социальных служб в Киеве. «Оставлять людей без защиты в такой сложный момент неправильно. Сокращение нужно проводить за счет кабинетных бюрократов», – сказал Кличко.

Правительство анонсировало сокращение по меньшей мере 24 тысячи (10%) государственных служащих по всей Украине. В Херсоне работники городского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи уже провели акцию протеста против возможного сокращения.