Кличко: «Самое главное зло – это коррупция»

Об этом, как отмечает пресс-служба УДАРа, лидер партии Виталий Кличко заявил в интервью журналу «Фокус».

«Я считаю, что столица – это хорошее поле, чтобы показать на ее примере воплощение успешных реформ. Я убежден, что кардинальные изменения в Украине начнутся с Киева», – отметил Виталий Кличко.

На вопрос, в чем нуждается сегодня Киев, лидер УДАРа отметил, что прежде всего это преодоление коррупции, вывод из тени бюджета и направление его на развитие города, ремонт дорог и строительство новых, налаживание работы транспорта и возрождение инфраструктуры комфорта: школ, детсадов и поликлиник.

«Самое главное зло – это коррупция. Первый удар необходимо направить против этого явления. Бюджет должен быть абсолютно прозрачным. Ну и наконец, нужна ответственность чиновников – не на словах, а в действии. Киеву не хватает денежных вливаний, поэтому моя задача – привлекать инвестиции. Жизнь в столице должна быть безопасной и комфортной», – отметил Виталий Кличко.

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Напомним, что после того, как СБУ возглавил представитель УДАРа Валентин Наливайченко, это силовое ведомство провело целый ряд резонансных мероприятий, направленных против взяточничества и отмывания средств.

В частности, 25 марта в столице уничтожена схема по выводу средств городского бюджета через банк «Рыночные технологии». Сотрудники СБУ установили, что чиновники одного из коммунальных предприятий вывели через этот банк не менее 17 миллионов гривен из городского бюджета. Коммунальщики завышали стоимость приобретенных за средства городской общины товаров и услуг, а также отчитывались о фиктивно выполненных работах.

Кроме этого, в начале апреля Служба безопасности задержала за получение взяток директора киевского коммунального предприятия по предоставлению ритуальных услуг чиновника Государственного агентства автомобильных дорог. Оба чиновника были задержаны «на горячем» – при получении средств от предпринимателей.