В Киеве проходит общегородская толока

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, акция «Чистая столица начинается с меня» началась во всех районах в 9.00.

Для уборки и наведения порядка организаторы определили свыше 97 объектов. Жители столицы активно приобщаются к работам по благоустройству.

Так, по состоянию на 10.00 утра только в парке «Нивки» Шевченковского района работали свыше 2 тысяч волонтеров – чтобы помочь коммунальщикам навести порядок в этом парке люди приехали из всего города, а некоторые даже из Киевской области. В этой акции приняли участие директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой, директор КО «Київзеленбуд» Михаил Царенко, и.о. председателя Шевченковской РГА Александр Малихин и председатель Святошинской РГА Александр Кулик.

Как сообщил Кулик, в Святошинском районе в парках и скверах, а также на территориях, прилегающих к заведениям образования, культуры, здравоохранения, работают свыше 2,5 тысяч волонтеров.

Около 3 тысяч активистов приобщились к толоке, организованной в парке «Победы», – вместе с коммунальщиками жители столицы собирают мусор и красят скамейки, садят деревья и кусты. К работе на территории парка «Победы» приобщится и председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Сегодня все желающие имеют возможность принять участие в уборке зеленых зон в своем районе («Позняки», «Сабурова», «Куреневский», «Березовый Гай», лугопарк вдоль Семьи Сосниных, «Спутник», «Орленок», имени Пушкина и тому подобное).