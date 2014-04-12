В Деснянском районе Киева УДАР провел субботник

Участники субботника навели порядок и посадили деревья в парке «Молодежный», пользующемся популярностью у местных жителей. В процессе общения с активистами партии и народными депутатами местные жители рассказали о проблемах района. В частности, жители пожаловались на МАФы в подземном переходе на пересечении проспекта Маяковского и улицы Цветаевой и у дома на проспекте Маяковского, 62-66. По их словам, законность расположения МАФов вызывает сомнения. Кроме того, киоски в переходе и возле дома мешают жителям.

«С незаконными МАФАми в Киеве наша политическая сила, пребывая в оппозиции столичной власти, боролась не один год. К сожалению, эта сфера чрезвычайно коррумпирована. Власть была заинтересована в сохранении положения. Сейчас у нас появилась возможность вместе с киевлянами исправить ситуацию. Лидер партии Виталий Кличко идет в мэры Киева, также наша партия, уверена, сформирует большинство в Киевсовете. Мы намерены комплексно решить вопрос с МАФами в столице. Останутся работать те киоски, в работе которых заинтересованы местные жители», – сказала народный депутат (фракция УДАР) Наталья Новак.

Напомним, лидер УДАРа Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева и поддержке на выборах Президента Украины Петра Порошенко. Также Кличко уже анонсировал, что основной упор в его работе на должности мэра будет сделан на борьбе с коррупцией.