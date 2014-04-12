Кличко взял под личную защиту спортивные сооружения и зеленые зоны Киева

Лидер партии УДАР Виталий Кличко гарантировал личную защиту киевскому стадиону «Старт» и другим спортивным сооружениям и зеленым зонам Киева, которым угрожают застройщики. «Наша ключевая задача – не допустить, чтобы еще одна зеленая зона исчезла с лица Киева и чтобы вместо стадиона вырыли котлован и построили высотку», – сказал Виталий Кличко в субботу, 12 апреля, во время акции киевлян на защиту стадиона от застройки.

«Проблема вокруг стадиона «Старт» назрела давно. Близлежащие территории были незаконно переданы в долгосрочную аренду. Мы получаем много писем от местных жителей, которые жалуются, что частные лица хотят уничтожить парковую зону и место для занятий спортом, и застроить стадион. Я на этом стадионе тренировался, бегал. Я знаю это место очень хорошо, знаю стадион, его историю, проблематику. Моя позиция была и остается неизменной – парковые и зеленые зоны, стадионы необходимо сохранить, иначе Киев потеряет свое лицо», – цитирует Виталия Кличко пресс-служба УДАРа.

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Он отметил, что пребывание у власти команды Черновецкого привело к уничтожению многих зеленых зон и спортплощадок в столице, на месте которых выросли небоскребы.

«На этом месте не будет никаких застроек. Стадион остается. Зеленая парковая зона остается. Я лично не дам его уничтожить. Если, не дай Бог, начнется какое-то строительство, я убежден, что жители района устроят застройщику местный Майдан, и ему несдобровать. Киев должен быть комфортным для жизни городом. Изменения в стране начнутся с Киева. Я вам это обещаю!» – отметил лидер УДАРа.

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Кличко отметил, что территория стадиона должна принадлежать обществу, а не частным структурам, и подчеркнул важность восстановления и развития инфраструктуры в столице, в частности спортивной. «Нужно дать возможность ребятам заниматься спортом. Посмотрите, сколько детей на стадионе! Занимаясь спортом, они растут здоровыми, сильными и гармонично развитыми. Спорт – это альтернатива всему тому, что сегодня детям предлагает улица. Кстати, ребята предложили мне быть почетным президентом их футбольного клуба, я сказал, что могу согласиться только в том случае, если мы сделаем здесь и боксерский клуб», – пошутил Виталий Кличко.

Совместно с местными жителями лидер партии УДАР принял участие также в благоустройстве и озеленении прилегающей к стадиону парковой зоны.