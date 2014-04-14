Кличко рассказал, как навести порядок с МАФами в Киеве
Ларьки и торговые палатки, хаотически разбросанные по всему Киеву, очень портят внешний вид города. Но разовыми акциями по сносу киосков проблему стихийной торговли не решить.
Об этом заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.
«Как и многим киевлянам, мне не нравится ситуация с киосками. Ларьки и торговые палатки не украшают улицы Киева. Часть из них установлена незаконно, в том числе возле школ. Незаконно торгуют спиртным и сигаретами. Я много лет слышу о том, что городская власть борется с киосками. Но такое впечатление, что после этого их становится только больше. Киоски нужно убирать. Но показушными акциями эту проблему не решить», – сказал Виталий Кличко.
Лидер УДАРа считает, что Киеву нужна целая программа по очистке города от объектов и конструкций, которые портят облик города и мешают людям: киосков, объектов внешней рекламы, стихийных парковок и пр. Что касается киосков, то, по мнению Виталия Кличко, сносить МАФы можно и нужно только после того, как городская власть предоставит людям, работавшим продавцами в киосках, возможность продолжить работу в других местах.
«Сейчас по городу много пустующих помещений на первых этажах домов. Туда нужно перенести торговлю из киосков. Думаю, это и продавцам улучшит условия труда, и киевляне будут только рады, что в городе стало больше чистоты и порядка», – сказал Виталий Кличко.
«Но мы должны понимать, что даже самые лучшие правила не будут работать, если мы не справимся с коррупцией, которая и есть главной причиной МАФиозного беспредела. Это ключевое зло, против которого мы должны направить свои усилия», – подчеркнул лидер УДАРа.
Как сообщалось, в пятницу, 11 апреля, коммунальные службы начали снос рынка, расположенного на площади Леси Украинки, перед зданием Центральной избирательной комиссии. По данным пресс-службы КГГА, на рынке насчитывалось около 50 торговых палаток. Они не имели разрешительной документации на размещение средств передвижной торговли.
Ранее при попытке демонтажа работники КГГА и КП «Киевблагоустрий» наталкивались на физическое сопротивление торговцев.