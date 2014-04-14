Кличко рассказал, как навести порядок с МАФами в Киеве

Об этом заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

«Как и многим киевлянам, мне не нравится ситуация с киосками. Ларьки и торговые палатки не украшают улицы Киева. Часть из них установлена незаконно, в том числе возле школ. Незаконно торгуют спиртным и сигаретами. Я много лет слышу о том, что городская власть борется с киосками. Но такое впечатление, что после этого их становится только больше. Киоски нужно убирать. Но показушными акциями эту проблему не решить», – сказал Виталий Кличко.

Лидер УДАРа считает, что Киеву нужна целая программа по очистке города от объектов и конструкций, которые портят облик города и мешают людям: киосков, объектов внешней рекламы, стихийных парковок и пр. Что касается киосков, то, по мнению Виталия Кличко, сносить МАФы можно и нужно только после того, как городская власть предоставит людям, работавшим продавцами в киосках, возможность продолжить работу в других местах.

«Сейчас по городу много пустующих помещений на первых этажах домов. Туда нужно перенести торговлю из киосков. Думаю, это и продавцам улучшит условия труда, и киевляне будут только рады, что в городе стало больше чистоты и порядка», – сказал Виталий Кличко.

«Но мы должны понимать, что даже самые лучшие правила не будут работать, если мы не справимся с коррупцией, которая и есть главной причиной МАФиозного беспредела. Это ключевое зло, против которого мы должны направить свои усилия», – подчеркнул лидер УДАРа.

Как сообщалось, в пятницу, 11 апреля, коммунальные службы начали снос рынка, расположенного на площади Леси Украинки, перед зданием Центральной избирательной комиссии. По данным пресс-службы КГГА, на рынке насчитывалось около 50 торговых палаток. Они не имели разрешительной документации на размещение средств передвижной торговли.

Ранее при попытке демонтажа работники КГГА и КП «Киевблагоустрий» наталкивались на физическое сопротивление торговцев.