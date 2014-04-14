На выходных в киевский координационный центр обратились полсотни беженцев из Крыма

Так, с 10:00 12 апреля в 10:00 14 апреля специалисты координационного центра выдали 24 направления на размещение 38 человек на базах отдыха в Бориспольском районе.

Читайте такжеКрымские татары хотят провести свой референдум - Джемилев

Кроме того, специалисты центра продолжают консультировать переселенцев из разнообразных вопросов.

Среди наиболее волнующих: пенсионное обеспечение, трудоустройство и устройства детей в учебные заведения столицы. В целом с начала работы центра (22 марта 2014 года) разнообразную помощь по обращениям получили 1585 человек, которые прибыли в Киев из АР Крым.