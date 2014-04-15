В Киеве презентовали 15-метровое граффити "Возрождение"

12:00, 15 апреля 2014
Киев
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Огромная картина появилась на одном из зданий на Андреевском спуске.

Відродження

В Киеве презентовали новую картину "Возрождение", которая появилась на фасаде одного из зданий на Андреевском спуске.

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Над 15-метровым граффити работали французский графитчик Жюльен Маллан в соавторстве с коллегой из Севастополя Алексеем Кисловым.

Фотогалерея "В Киеве презентовали 15-метровое граффити"

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