Киевляне просят обеспечить город мусорными урнами

Проблема в Киеве уже два года не решается, считают в Общественном совете. «Есть просьба к Киевской городской государственной администрации обеспечить улицы города необходимым количеством мусорных урн, о чем постоянно высказываются киевляне, когда речь идет о чистоте и благоустройстве столицы», - сказано в письме, подписанном председателем Общественного совета при КГГА Мариной Бурмакой.

Как пишет Марина Бурмака на своем сайте, совет просит дать поручение соответствующим структурным подразделениям КГГА.

После днепропетровских взрывов 27 апреля 2012 году по всей стране начали убирать бетонные урны, которые чиновники посчитали небезопасными. К примеру, в Шевченковском районе Киева было демонтировано 1833 урны старого образца. Но взамен тогда закупили только 110 стальных и 45 пластиковых урн. Хотя глава КГГА Александр Попов обещал, что через неделю после событий в Днепропетровске все урны вернуться на свои места, их не хватает до сих пор.

По словам Марины Бурмаки, недовольство граждан состоянием улиц означает, что киевляне, в отличие от властей, готовы менять город по европейскому образцу:

«Жители города хотят сами заботиться о чистоте наших улиц. Но это сложно сделать, когда в городе мусорные урны - это редкость. Более сознательные люди вынуждены везти фантики домой, чтобы выбросить их в мусорное ведро своей квартиры. Разве это похоже на европейскую столицу? А ведь мы хотим видеть свой город чистым и ухоженным».

Не стоит забывать, что в развитых странах, таких как Германия, уборка, сортировка и переработка мусора стали прибыльным бизнесом. И в этом помогают сами немцы, дисциплинированно сортируя свои отходы по четырем контейнерам.

Напомним, Общественный совет при Киевской городской государственной администрации неоднократно инициировал проекты, связанные с благоустройством и экологией. В частности, благодаря его активности прошлым летом, впервые за последние годы, в столице был расчищен один из истоков легендарной реки Лыбидь.