Депутаты требуют сохранить помощь социально незащищенным киевлянам

«Проект изменений городского бюджета содержит ряд положений, которые я считаю попросту безответственными. В частности, из расходной части предлагается вычеркнуть статью о выделении 31 миллиона гривен на завтраки ученикам 5-11 классов. Но большинство киевских семей и без того с трудом выдерживают финансовую нагрузку, связанную с обучением детей в «бесплатных» общеобразовательных школах. А в КГГА предлагают еще больше увеличить эту нагрузку. Лучше бы чиновники пристальнее присмотрелись к теневым схемам в коммунальных предприятиях, более сотни из которых пользуются льготами на земельный налог. Однако чиновники готовы отменить льготы лишь трем таким предприятиям. В связи с этим у меня возникает вопрос: кто больше нуждается в поддержке — коммунальные предприятия (например, КП «Плесо») или киевские школьники?» — заявила Новак.

Напомним, что глава Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко одобрил проект изменений в городской бюджет столицы, подготовленный Департаментом финансов КГГА. Бондаренко поручил внести эти изменения на рассмотрение Киевсовета. Кроме прочего, проект предусматривает увеличение субвенций государственного бюджета бюджету столицы на 3 миллиарда гривен. Ряд экспертов уже высказали мнение, что государственный бюджет не в состоянии дополнительно перечислить Киеву эту сумму. Следовательно, в третьем квартале 2014 года возможно еще большее сокращение бюджетных расходов столицы.