Депутаты требуют сохранить помощь социально незащищенным киевлянам
Народный депутат от партии УДАР Наталья Новак считает, что сокращение расходов городского бюджета столицы не должно происходить за счет незащищенных слоев населения.
«Проект изменений городского бюджета содержит ряд положений, которые я считаю попросту безответственными. В частности, из расходной части предлагается вычеркнуть статью о выделении 31 миллиона гривен на завтраки ученикам 5-11 классов. Но большинство киевских семей и без того с трудом выдерживают финансовую нагрузку, связанную с обучением детей в «бесплатных» общеобразовательных школах. А в КГГА предлагают еще больше увеличить эту нагрузку. Лучше бы чиновники пристальнее присмотрелись к теневым схемам в коммунальных предприятиях, более сотни из которых пользуются льготами на земельный налог. Однако чиновники готовы отменить льготы лишь трем таким предприятиям. В связи с этим у меня возникает вопрос: кто больше нуждается в поддержке — коммунальные предприятия (например, КП «Плесо») или киевские школьники?» — заявила Новак.
Напомним, что глава Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко одобрил проект изменений в городской бюджет столицы, подготовленный Департаментом финансов КГГА. Бондаренко поручил внести эти изменения на рассмотрение Киевсовета. Кроме прочего, проект предусматривает увеличение субвенций государственного бюджета бюджету столицы на 3 миллиарда гривен. Ряд экспертов уже высказали мнение, что государственный бюджет не в состоянии дополнительно перечислить Киеву эту сумму. Следовательно, в третьем квартале 2014 года возможно еще большее сокращение бюджетных расходов столицы.