В Киеве обустраивают бомбоубежища

Об этом написал председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook, информируя о заседании совета обороны города Киева, что произошло несколько часов назад.

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Он отметил, что не может предоставить комментарии о секретной части заседания, в то же время по вопросам, касающимся мер безопасности киевлян, сообщает: “Приведение всех без исключения бомбоубежищ в надлежащее состояние сейчас проводится активно. В частности, ревизуются и паркинги, и метрополитен для их привлечения. Продолжаем работу по информированию граждан об их действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в частности и о ближайших к ним укрытиях (бомбоубежища, подземные паркинги, тоннели метрополитена)”.

Бондаренко отмечает, что лично осуществляет постоянный мониторинг функционирования скорой медицинской помощи в городе Киеве.

По его словам, начата также системная работа по обеспечению беспрепятственного прохода пассажиров на транспортных узлах, возле станций метрополитена, остановок общественного транспорта, подземных переходов и тому подобное.

“Действия человека в чрезвычайной ситуации бывают не всегда адекватными, поскольку он может не иметь информации – как именно действовать. Поэтому обращаюсь ко всем руководителям предприятий, организаций (вне зависимости от форм собственности): провести дополнительную разъяснительную работу”, - призвал председатель КГГА.

Бондаренко также сообщил, что поручено соответствующим службам “завершить работу антитеррористического характера на стратегических объектах, и тех, что обеспечивают жизнедеятельность города Киева, в частности тех предприятиях, которые могут представлять собой повышенный уровень техногенных угроз”.

Бондаренко заверяет, что вопрос безопасности горожан держит на контроле.

Источник:https://www.facebook.com/V.D.Bondarenko

Как сообщал УНИАН, 27 марта председатель КГГА сообщил журналистам, что в ближайшие дни планирует издать распоряжение, которым поручить районным госадминистрациям создать систему диспетчеризации или навигации относительно системы бомбоубежищ и укрытий. В частности, речь идет о том, что каждый житель города должен получить либо письменное извещение, либо сообщение на двери квартиры или дома о том, где расположен ближайший пункт укрытия в случае, если будет какая-то соответствующая потребность в нем.

Он выразил надежду, что в течение лета все бомбоубежища столицы будут приведены в надлежащее состояние, поскольку многие из них нуждаются в ремонте, проверке систем воздухо- и водообеспечения и тому подобное. К работам планировалось привлечь представителей бизнеса.

По словам Бондаренко, в целом в Киеве 526 хранилищ, из которых около 300 находятся в ведании городской власти, около 100 - частной формы собственности и еще столько же - ведомственные. Он отметил, что в системе гражданской защиты, кроме бомбоубежищ, которые рассчитаны для длительного пребывания людей, есть объекты укрытий – места краткосрочного пребывания граждан (пространства метрополитена, подвалы и цокольные помещения зданий, подземные переходы и паркинги). По информации Бодаренко, убежища длительного пребывания людей в Киеве могут принять 1,5 млн человек, то есть 50% общего количества официально зарегистрированных киевлян.