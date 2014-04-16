Кличко хочет повышать обороноспособность Украины на предприятиях ВПК Киева

Лидер политической партии УДАР Виталий Кличко считает необходимым восстановление в Киеве предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом в среду, 16 апреля, пишет газета «Факты и комментарии».

«Я сам в свое время работал на Киевском радиозаводе, который изготовлял приборы, в том числе для военных нужд, для обслуживания космических программ. До сих пор помню, насколько профессиональные люди там работали. Сегодня большинство заводов ВПК уничтожено. Старые кадры, которые могли бы передать опыт молодежи, ушли. Зато государство оказалось под угрозой оккупации. Предприятия ВПК Киева нужно немедленно возрождать. Государство должно принять программу восстановления столичных заводов и обеспечить их государственным заказом», – цитирует Виталия Кличко издание.

Читайте такжеСБУ разоблачила российских агентов, подрывавших обороноспособность Украины

Лидер УДАРа подчеркнул, что речь идет о столичных предприятия ВПК, «которые возможно и целесообразно с учетом национальных интересов возродить».

Также, по мнению Кличко, в связи с событиями на Востоке Украины должны быть сделаны немедленные кадровые выводы. А с народных депутатов, которые подстрекают сепаратистов и раскалывают страну, необходимо срочно снять неприкосновенность и привлечь их к ответственности. «Как может человек, чьи подчиненные надевают цвета сепаратистов или просто смотрят в другую сторону, дальше руководить? Измена должна быть наказана. Это касается и народных депутатов. Сколько еще будут продолжаться гастроли Царева, некоторых коммунистов и других депутатов, которые подстрекают сепаратистов и продолжают разваливать страну?» – заявил Виталий Кличко.