Политолог: для Кличко укрепить самоуправление в Киеве – дело принципа

15:43, 17 апреля 2014
Киев
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На сегодняшний день у Киева есть шанс серьезно укрепить свою независимость от центральной власти и заложить основы реального самоуправления. 

мешканці столиці, як ніхто, заслужили право самим управляти своїм містом

Однако этим шансом надо суметь воспользоваться. Такое мнение высказал Президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя отказ парламента поддержать законопроект лидера «УДАРа» Виталия Кличко о совмещении должностей мэра Киева и главы КГГА.

«На самом деле для Виталия положительное решение этого вопроса – дело принципа, а не каких-то личных расчетов. По большому счету мы все понимаем, что Кличко наверняка будет избран мэром, а Порошенко – Президентом. Об этом говорят все соцопросы. Также очевидно, что Порошенко назначит после выборов Кличко на должность главы КГГА. Они партнеры и идут на выборы вместе. То есть в любом случае Виталий Кличко получит все необходимые рычаги для управления городом», – сказал Михальченко.

«Другое дело, что мы также понимаем - именно сегодня у столицы есть шанс серьезно укрепить свою независимость от центральной власти и раз и навсегда учредить реальное самоуправление. Это понимает Кличко. Этим я и объясняю его настойчивость в парламенте и стремление уговорить партнеров поддержать закон», – сказал Михальченко.

«Думаю, «УДАРу» следует апеллировать к киевлянам, поскольку жители столицы, как никто, заслужили право самим управлять своим городом. Во многом благодаря их стойкости и мужеству режим Януковича был свергнут. А теперь получается, что отдельные политсилы, пришедшие к власти благодаря народу, пренебрегают народным мнением», – заключил политолог.

Напомним, Верховная Рада не поддержала законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» (о предоставлении Киевскому городскому главе возможности реально влиять на развитие города)», предполагающий, что главой КГГА Президент Украины в обязательном порядке назначает всенародно избранного мэра Киева. Также проект предполагает, что руководители райадминистраций назначаются Президентом по представлению главы КГГА.

«Каждый киевлянин видит, в каком упадке находится наша столица. Чтобы выйти из кризиса, очень важно построить вертикаль власти. У киевлян забрали возможность влиять на процессы. Хочу обратиться к депутатам фракции «Батькивщина»: очень странно, что вы не поддерживаете соответствующий законопроект», – прокомментировал результаты голосования Виталий Кличко.

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