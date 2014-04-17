Политолог: для Кличко укрепить самоуправление в Киеве – дело принципа

Однако этим шансом надо суметь воспользоваться. Такое мнение высказал Президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя отказ парламента поддержать законопроект лидера «УДАРа» Виталия Кличко о совмещении должностей мэра Киева и главы КГГА.

«На самом деле для Виталия положительное решение этого вопроса – дело принципа, а не каких-то личных расчетов. По большому счету мы все понимаем, что Кличко наверняка будет избран мэром, а Порошенко – Президентом. Об этом говорят все соцопросы. Также очевидно, что Порошенко назначит после выборов Кличко на должность главы КГГА. Они партнеры и идут на выборы вместе. То есть в любом случае Виталий Кличко получит все необходимые рычаги для управления городом», – сказал Михальченко.

«Другое дело, что мы также понимаем - именно сегодня у столицы есть шанс серьезно укрепить свою независимость от центральной власти и раз и навсегда учредить реальное самоуправление. Это понимает Кличко. Этим я и объясняю его настойчивость в парламенте и стремление уговорить партнеров поддержать закон», – сказал Михальченко.

«Думаю, «УДАРу» следует апеллировать к киевлянам, поскольку жители столицы, как никто, заслужили право самим управлять своим городом. Во многом благодаря их стойкости и мужеству режим Януковича был свергнут. А теперь получается, что отдельные политсилы, пришедшие к власти благодаря народу, пренебрегают народным мнением», – заключил политолог.

Напомним, Верховная Рада не поддержала законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» (о предоставлении Киевскому городскому главе возможности реально влиять на развитие города)», предполагающий, что главой КГГА Президент Украины в обязательном порядке назначает всенародно избранного мэра Киева. Также проект предполагает, что руководители райадминистраций назначаются Президентом по представлению главы КГГА.

«Каждый киевлянин видит, в каком упадке находится наша столица. Чтобы выйти из кризиса, очень важно построить вертикаль власти. У киевлян забрали возможность влиять на процессы. Хочу обратиться к депутатам фракции «Батькивщина»: очень странно, что вы не поддерживаете соответствующий законопроект», – прокомментировал результаты голосования Виталий Кличко.